Зеленский поблагодарил спасателей, борющихся за жизнь каждого украинца: щемящие фото

Президент Владимир Зеленский опубликовал щемящие фото с работниками экстренных служб, ежедневно борющихся за жизнь каждого украинца. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на всю жестокость российских ударов, везде есть должное реагирование наших спасателей.

Соответствующие кадры президент опубликовал в своих социальных сетях. Он выразил благодарность подразделениям ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, работникам ремонтных бригад и волонтерам, которые участвуют в ликвидации последствий российских обстрелов, спасают людей и помогают им.

"Каждый знает, какое зло несут российские войска. Каждый видит, как смело защищаются наши люди. Несмотря на всю жестокость российских ударов, всюду есть должное реагирование наших экстренных служб – всех спасителей жизни.

Благодарю наши подразделения ГСЧС Украины и Национальную полицию, каждого медицинского работника, всех работников ремонтных бригад, которые задействованы в ликвидации последствий российских обстрелов, всех волонтеров, которые помогают и спасают наших людей.

Спасибо всем, кто заботится об украинцах, о жизни в нашей стране, обо всем нашем государстве!" – написал президент.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине в результате вражеских обстрелов 7 июня было повреждено более 50 частных домов. Из-под завалов собственного дома вчера спасатели извлекли женщину, она была в тяжелом состоянии. Медики почти сутки боролись за ее жизнь, но 8 июня она скончалась.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области удары армии России повредили гражданские здания. В результате атаки есть погибший житель.