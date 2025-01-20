Зеленский показал кадры общения пленных северокорейских солдат со следователями СБУ. Видео

В сети появилось продолжение общения пленных солдат армии КНДР со следователями Службы безопасности Украины. С их слов подтверждается, что режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына отправил их на территорию России, чтобы участвовать в войне, но не всех научили хотя бы пользоваться оружием.

Видео дня

Видео 20 января было опубликовано на официальных страницах в соцсетях президента Владимира Зеленского. Там отмечается, что все факты относительно участия Северной Кореи в этой войне будут установлены.

На кадрах показан допрос одного из двух северокорейских военных, которых недавно воины Сил обороны взяли в плен на территории Курской области РФ. Он признался, "работает в разведывательном батальоне" и знал лишь нескольких земляков, у которых было обучение по использованию тяжелой российской военной техники, но сам такого не проходил.

По его словам, на корабле, которым он с товарищами плыл в РФ, было более 100 человек, дальше всех их переправляли на поезде.

"Я помню, что это был, наверное, российский паром. Но не военный, а просто для перевозки грузов. Только мы были. Те люди, с которыми я был на пароме, ехали и в поезде. Не было никаких других. Было одинаково", – заявил пленный

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