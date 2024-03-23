Зеленский показал тяжелые будни боевых медиков, спасающих жизнь украинских воинов на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры работы боевых медиков на фронте, оказывающих помощь раненым воинам после вражеских обстрелов. Глава государства подчеркнул, что те, кто спасает жизни, заслуживает наивысшей благодарности.

Серию соответствующих фото Зеленский опубликовал в официальном Telegram-канале 23 марта. Публикацию он сопроводил словами благодарности.

"Благодарю и горжусь всеми украинскими врачами, всеми нашими боевыми медиками, всеми медицинскими сестрами и братьями, которые спасают жизнь раненых воинов, всех наших людей после ударов оккупанта", – написал глава государства.

Зеленский добавил, что каждый, "кто спасает жизнь, которую пытался унести враг", заслуживает наивысшей благодарности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны Украины заявили о внедрении нового формата переподготовки медиков ВСУ. После прохождения курса они получат офицерское звание и смогут вернуться в свое подразделение на более подходящую должность.

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