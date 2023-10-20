'Ключевой вопрос – ситуация на фронте': Зеленский посетил Херсонскую область и провел совещание с пограничниками и военными. Видео

В пятницу, 20 октября, президент Владимир Зеленский посетил Херсонскую область. Лидер государства провел совещание с украинскими пограничниками и военными.

Об этом он сообщил в своем Telegram. Президент в особом формате обсудил с командованием актуальную ситуацию и условия службы в прифронтовых областях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ключевой вопрос – ситуация на основных направлениях фронта. Наши оборонные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", – отметил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер поздравил пограничников с профессиональным праздником и вручил награды.

Видео дня

"Большую работу делают наши пограничники-разведчики, большую службу несут – крепкую службу. Двадцать лет, из которых почти 10 лет – это война против оккупанта. Спасибо за ваше служение Украине и украинцам!" – подчеркнул Зеленский.

Президент вместе с военными почтил минутой молчания их погибших побратимов и пожелал бойцам сохранить себя.

Напомним, также в этот день Зеленский поблагодарил бойцов разведки Государственной пограничной службы за проявленный героизм в защите Украины. В эту пятницу, 20 октября, разведывательный орган в составе ведомства отмечает 20-летие со дня создания.

Президент подчеркнул: главная задача разведки – действовать на опережение и получать для украинского государства особые возможности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 октября Зеленский посетил строительство жилья на Киевщине для украинцев, чьи дома были разрушены из-за войны. Глава государства подчеркнул, что все разрушенное оккупантами будет восстановлено и "Украина никогда не будет страной руин".

– Накануне президент внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Теперь в него будет входить командующий Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Баргилевич.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!