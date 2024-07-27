Зеленский посетил раненых защитников в больнице и вручил им награды: видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых защитников в одной из столичных больниц. Он вручил им награды.

Видео дня

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram. Он поблагодарил всех военных за защиту.

"Посетил наших защитников, которые проходят лечение. Пообщался с ребятами и отметил их государственными наградами. Спасибо за защиту Украины и вашу силу, за все, что вы делаете, чтобы наше государство выстояло!" – говорится в подписи к видео.

Где именно проходят лечение раненые воины – не отмечается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 июля, согласно указу президента от 2023 года, в Украине отмечают День медика.

– Президент Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизней и здоровья других. Он отметил: сейчас в Украине нет такой больницы, которая не почувствовала бы на себе влияние войны и не принимала раненых с фронта или после российских ударов.

– В Киеве 27 июля стартовал 1-й ежегодный Международный конгресс по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность". Мероприятие посетили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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