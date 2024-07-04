Зеленский после Ставки: приняли очень важные решения, каждое направление фронта сейчас укрепляем

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 июля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главными темами обсуждения были производство и поставка дронов и РЭБ.

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Об этом глава государства рассказал в традиционном вечернем видеообращении. По словам Зеленского, заседание было продолжительным, он заслушал доклад о ситуации на фронте.

"Длительное было заседание, среди основного в докладах сегодня дроны и РЭБ. Производство в Украине, финансирование, поставка и применение. Вся конкретика, от наиболее востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам", – сказал президент.

Он отметил, что с докладами на Ставке выступили командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, командующий Воздушными силами Николай Олещук, вице-премьер-министр Михаил Федоров, глава Минстратегпрома Александр Камышин.

"Приняли очень важные решения. Время покажет эти решения на фронте", – добавил Зеленский.

Как сообщил глава государства, министр обороны Украины Рустем Умеров доложил ему о деталях поездки в Соединенные Штаты Америки, о переговорах и реализации оборонных пакетов, о которых уже объявили США, но еще не поставили в Украину.

"Подталкиваем эту логистику", – сказал Зеленский.

Со своей стороны главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту о ситуации по основным направлениям.

"Больше всего боев на Покровском направлении, на нашей Донбассе, но каждое направление сейчас укрепляем, от Харьковщины до южных", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина начала серийное производство собственных дальнобойных ударных дронов. Эти дроны используются для ударов по стратегическим объектам врага на расстоянии более 1000 км.

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