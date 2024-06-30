Украина серийно выпускает дальнобойные ударные дроны: в 'Укроборонпроме' озвучили их характеристики

Украина начала серийное производство собственных дальнобойных ударных дронов. Эти дроны используются для ударов по стратегическим объектам врага на расстоянии более 1000 км.

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Об этом в интервью АрмияInform рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. По его словам, у России есть огромные ресурсы и сверхмощная промышленность, поэтому украинцам пришлось стать более нелинейными и инновационными.

Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. и помогли им масштабировать производство", – сказал директор госконцерна.

В то же время, Сметанин предостерег от недооценки такого мощного врага, как Россия.

Он добавил, что достижения в некоторых сферах, где мы опережаем врага, стали возможны благодаря титаническим усилиям работников наших оборонных предприятий.

"То, в чем нам их удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы скорее осваиваем новые для нас технологии", - заявил гендиректор "Укроборонпрома".

11 июня в Киеве был официально представлен новый род войск ВСУ – Силы беспилотных систем. Его символом стала ласточка – "один из самых уважаемых символов в украинской культуре, означающий известие о победе".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Вадим Сухаревский заявил, что на уровне отдельных батальонов Сил обороны уже внедряют роботизированные системы и дроны. Эта практика позволяет сохранить жизнь украинских защитников.

Мы подробно рассказывали о первом бое Сухаревского и его пути к должности, на котором он отвечает за внедрение в ВСУ беспилотных систем.

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