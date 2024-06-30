Украина серийно выпускает дальнобойные ударные дроны: в "Укроборонпроме" озвучили их характеристики
Украина начала серийное производство собственных дальнобойных ударных дронов. Эти дроны используются для ударов по стратегическим объектам врага на расстоянии более 1000 км.
Об этом в интервью АрмияInform рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. По его словам, у России есть огромные ресурсы и сверхмощная промышленность, поэтому украинцам пришлось стать более нелинейными и инновационными.
Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. и помогли им масштабировать производство", – сказал директор госконцерна.
В то же время, Сметанин предостерег от недооценки такого мощного врага, как Россия.
Он добавил, что достижения в некоторых сферах, где мы опережаем врага, стали возможны благодаря титаническим усилиям работников наших оборонных предприятий.
"То, в чем нам их удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы скорее осваиваем новые для нас технологии", - заявил гендиректор "Укроборонпрома".
11 июня в Киеве был официально представлен новый род войск ВСУ – Силы беспилотных систем. Его символом стала ласточка – "один из самых уважаемых символов в украинской культуре, означающий известие о победе".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Вадим Сухаревский заявил, что на уровне отдельных батальонов Сил обороны уже внедряют роботизированные системы и дроны. Эта практика позволяет сохранить жизнь украинских защитников.
Мы подробно рассказывали о первом бое Сухаревского и его пути к должности, на котором он отвечает за внедрение в ВСУ беспилотных систем.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!