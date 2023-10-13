Зеленский поставил задачу перевести в цифровой формат весь учет поставок армии: что известно

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости цифровизировать учет поставок Силам обороны, чтобы соответствующая информация не отличались от реальных фактов. Это необходимо, чтобы показать каждому партнеру Украины информацию о каждой поставленной единице оружия максимально оперативно.

Об этом сообщили в вечернем видеообращении Зеленского. Тестирование пройдет в цифровом формате.

"Еще одна наша неотложная задача – перевести в цифровой формат весь учет поставок силам обороны. Цифровизация даст четкое понимание, как обеспечиваются наши воины и где именно образуются дефициты и как они заполняются", – говорится в сообщении.

По его словам, цифровизация поставок, в частности, необходима для того, чтобы показать каждому партнеру Украины информацию о каждой поставленной единице оружия максимально оперативно.

"И чтобы отчеты здесь, в Киеве, не отличались от реальных фактов на передовой", - подчеркнул президент.

Также Зеленский добавил, что сегодня на Ставке говорили, в частности, о том, как обеспечить для наших воинов больше именно собственных, украинских вооруженных возможностей. "Мы благодарны каждому лидеру, каждому государству, которые помогают нам оружием, техникой, снарядами. И делаем все, чтобы поставок было больше", - отметил Зеленский.

Видео дня

По его словам, Минстратегпром уже представил доклады по нескольким направлениям: "броня", ракеты, ПТРК.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники украинского неба ночью четверга, 12 октября, обезвредили 28 дронов-камикадзе Shahed-131/136, которыми войска РФ атаковали страну. В целом же враг совершил пуски 33 БПЛА.

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