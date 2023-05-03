Зеленский прибыл с визитом в Финляндию: говорить могут об оружии для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая находится в Финляндии с официальным визитом. Во время встречи с руководством страны глава украинского государства может обсудить вопрос военной поддержки Украины.

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Официальные обсуждения между президентом Саули Ниинистё и президентом Зеленским будут касаться, среди прочего, военной поддержки Украины. Об этом сообщает канцелярия финского президента.

Также во время переговоров Зеленский и Ниинистё поднимут тему двусторонних отношений между Украиной и Финляндией, и обсудят вопрос глобальной геополитической ситуации. Отмечается, что глава украинского государства прибыл в Хельсинки по приглашению президента Финляндии.

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