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Зеленский прибыл с визитом в Финляндию: говорить могут об оружии для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая находится в Финляндии с официальным визитом. Во время встречи с руководством страны глава украинского государства может обсудить вопрос военной поддержки Украины.
Официальные обсуждения между президентом Саули Ниинистё и президентом Зеленским будут касаться, среди прочего, военной поддержки Украины. Об этом сообщает канцелярия финского президента.
Также во время переговоров Зеленский и Ниинистё поднимут тему двусторонних отношений между Украиной и Финляндией, и обсудят вопрос глобальной геополитической ситуации. Отмечается, что глава украинского государства прибыл в Хельсинки по приглашению президента Финляндии.
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