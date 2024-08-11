Зеленский: приоритетом остается максимальное усиление украинского воздушного щита

Президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетом власти остается максимальное усиление украинского воздушного щита: противовоздушной обороны и боевой авиации. Работа с партнерами в этом направлении не прекращается, поскольку украинцы продолжают страдать от российских ударов каждый день и каждую ночь.

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Об этом говорилось в вечернем обращении главы государства, опубликованном в Telegram. Он подчеркнул, что один из ключевых элементов воздушного щита любого государства – это боевая авиация.

"На всех уровнях мы должны и дальше продолжать говорить партнерам, что нужно для закрытия украинского неба – закрытия от "шахедов" и от ракет. В частности, от северокорейских ракет", – сказал Зеленский.

Президент убежден: террор должен проигрывать всегда – это базовый принцип защиты жизни.

"Об этом так же мы будем и дальше говорить с партнерами – как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней", – отметил Зеленский.

Президент отметил, что минувшей ночью украинские ПВО сбили более 50 "шахедов". Также россияне запустили 4 баллистические ракеты из Воронежской области.

"Мы фиксируем все места, из которых российская армия наносит удары – также Белгородская область, Курская, другие районы. Только с начала этого лета и только из районов Курской области по нашей Сумщине было нанесено почти 2 тысячи ударов: артиллерия, минометы, дроны", – подчеркнул украинский лидер, отметив, что на каждый такой удар враг получит справедливый ответ.

В заключение глава государства отметил украинских спасателей из ГСЧС Украины – весь коллектив службы.

"Благодарю каждого и каждую из вас, кто выезжает на места после российских ударов во всех наших областях, разбирает завалы, тушит пожары, оказывает первую медицинскую помощь. И в целом – обеспечивает спасение наших людей. Я уверен, все украинцы вам благодарны", – сказал украинский лидер, особо отметив спасателей Киевщины, Харьковщины, Донетчины и Херсонщины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский заявил, что ночью 11 августа страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами северокорейского производства. В результате очередного российского террора погибли мирные жители.

– Также президент Зеленский заявил о подготовке решения, которое "укрепит нашу украинскую духовную независимость". Глава государства отметил, что провел 10 августа по этому поводу совещание.

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