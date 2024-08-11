'Россияне применили северокорейскую ракету': Зеленский отреагировал на удар по Киевщине и указал на ключевую потребность Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что ночью 11 августа страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами северокорейского производства. В результате очередного российского террора погибли мирные жители.

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В целом же враг за эту неделю запустил по украинским городам и селам более 30 разных ракет и 800 КАБов. Об этом говорится в сообщении с видео, распространенном в официальных соцсетях главы государства.

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