Зеленский присвоил 65 отдельной механизированной бригаде почетное название 'Великий Луг'

Президент Владимир Зеленский дал почетное наименование 65-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Теперь она будет называться 65 отдельная механизированная бригада "Великий Луг" Сухопутных войск ВСУ.

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Об этом говорится в указе №861/2024, обнародованном 20 декабря на официальном сайте главы государства. Как отмечено в документе, это решение принято для восстановления исторических традиций украинской армии, а также в связи с примерным выполнением задач, возложенных на бригаду.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины, постановляю: присвоить 65 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Великий Луг" и в дальнейшем именовать ее – 65 бригада "Великий Луг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 12 декабря, в День Сухопутных войск Украины, совершил поездку в Запорожье. Там глава государства провел встречу с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад, а также 128-й отдельной бригады ТРО ВСУ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский согласовал более 30 решений по новым украинским послам в ряде государств. Кроме того, будет изменен представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) и НАТО.

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