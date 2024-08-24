Зеленский присвоил Сырскому воинское звание генерала

Президент Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому воинское звание генерала. До этого Сырский имел звание генерал-полковника.

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Об этом говорится в указе Зеленского №580/2024 от 23 августа, который был опубликован на сайте Офиса президента. Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу – главнокомандующему Вооруженными силами Украины", – говорится в документе.

Также президент присвоил новые воинские звания начальнику Генштаба ВСУ и командующему Объединенными силами.

Генерал-майор Анатолий Баргилевич стал генерал-лейтенантом, а бригадный генерал Андрей Гнатов – генерал-майором.

Кроме того, звание генерал-майора получили:

– заместитель начальника Генштаба Владимир Горбатюк,

– командующий силами логистики ВСУ Дмитрий Карпенко,

– начальник Главного оперативного управления Генштаба Александр Комаренко,

– глава администрации Государственной специальной службы транспорта Александр Яковец.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости, отметив подвиг каждого воина, который ценой сверхусилий останавливает и уничтожает врага. Главком подчеркнул, что с первых дней войны ВСУ стоят на защите украинской Независимости: защищали ее, когда сжигали вражеские колонны, обороняли Киев, освобождали Харьковщину, поднимали свой флаг над Херсоном и островом Змеиный.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в свою очередь заявил, что настоящая независимость дается нелегко. По его словам, сейчас только от украинцев зависит, какая страна достанется детям и внукам.

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