Зеленский присвоил Сырскому воинское звание генерала
Президент Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому воинское звание генерала. До этого Сырский имел звание генерал-полковника.
Об этом говорится в указе Зеленского №580/2024 от 23 августа, который был опубликован на сайте Офиса президента. Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу – главнокомандующему Вооруженными силами Украины", – говорится в документе.
Также президент присвоил новые воинские звания начальнику Генштаба ВСУ и командующему Объединенными силами.
Генерал-майор Анатолий Баргилевич стал генерал-лейтенантом, а бригадный генерал Андрей Гнатов – генерал-майором.
Кроме того, звание генерал-майора получили:
– заместитель начальника Генштаба Владимир Горбатюк,
– командующий силами логистики ВСУ Дмитрий Карпенко,
– начальник Главного оперативного управления Генштаба Александр Комаренко,
– глава администрации Государственной специальной службы транспорта Александр Яковец.
Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости, отметив подвиг каждого воина, который ценой сверхусилий останавливает и уничтожает врага. Главком подчеркнул, что с первых дней войны ВСУ стоят на защите украинской Независимости: защищали ее, когда сжигали вражеские колонны, обороняли Киев, освобождали Харьковщину, поднимали свой флаг над Херсоном и островом Змеиный.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в свою очередь заявил, что настоящая независимость дается нелегко. По его словам, сейчас только от украинцев зависит, какая страна достанется детям и внукам.
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