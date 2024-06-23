Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику Центра спецопераций 'А' СБУ – указ президента

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора начальнику Центра специальных операций СБУ бригадному генералу Евгению Хмари. Указ №372/2024 президент подписал 23 июня.

Видео дня

Документ опубликован на сайте главы государства. Также указом №373/2024 присвоено воинское звание бригадного генерала первому заместителю начальника ЦСО полковнику Денису Килимнику.

Также Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк по случаю 30-летия создания ЦСО "А" СБУ вручил бойцам подразделения государственные и ведомственные награды. Они проявляли особое мужество в борьбе с врагом.

"ЦСО "А" СБУ выполняет сверхсложные задачи. И за это время стал лучшим из лучших, написав не один абзац истории нашей борьбы и будущей Победы. Однако мы не останавливаемся на достигнутом, а развиваемся дальше", – отметил Малюк.

Глава СБУ поблагодарил спецназовцев за уникальные спецоперации в тылу врага и высокие результаты работы на фронте, в том числе более 1000 уничтоженных Службой вражеских танков, большинство из которых – результат работы именно ЦСО "А".

Начальник ЦСО "А" СБУ Евгений Хмара поблагодарил руководство государства и Службы за поддержку оперативных замыслов и высокую оценку вклада спецназовцев в борьбу с врагом.

"Каждый из бойцов Центра понимает: чтобы быть эффективными на поле боя, мы должны постоянно тренироваться, совершенствоваться и действовать на опережение. Это касается и людей и технологий. Поэтому мы не стоим на месте", – подчеркнул генерал-майор.

Также Хмара обратился к своим бойцам: "Мое традиционное пожелание каждому из вас: пусть количество возвращений из заданий всегда будет равно количеству боевых выходов. Уверен: вместе мы обязательно выгоним врага из родной земли и добьемся Победы!".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 июня Зеленский наградил защитников из подразделений Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, а также работников Национальной полиции и ГСЧС Украины. Из 445 воинов и спасателей 175 были награждены посмертно.

– Также президент назначил нового главу Управления государственной охраны. Ведомство возглавит Алексей Морозов. Соответствующий указ глава государства подписал 21 июня.