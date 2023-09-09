Зеленский провел очередное заседание Ставки: говорили о защите энергетики, 'зерновом коридоре' и подготовке к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе заседания обсудили вопросы реализации плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от возможных российских атак с воздуха.

Видео дня

Об этом лидер государства сообщил в своем Telegram-канале. Обсудили также мероприятия по подготовке к зиме.

Кроме того, на заседании подняли вопрос защиты портов Одесщины и инфраструктуры, связанной с перевозкой зерна.

"Реализация плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесщины и инфраструктуры "зернового коридора". Защита прифронтовых территорий. Подготовка к зиме.

Доклады премьер-министра, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нефтегаз", Генштаба. Все доверенности розданы. Работа продолжается", – сообщил президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 сентября, ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового главу Минобороны Рустема Умерова. В то же время, глава государства вывел из состава Ставки экс главу оборонного ведомства Алексея Резникова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин снова может воспользоваться ядерным арсеналом как инструментом дипломатического давления на Запад. Это один из возможных шагов в его стратегии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!