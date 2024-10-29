Зеленский провел переговоры с президентом Южной Кореи: говорили о солдатах КНДР и усилении обмена разведданными
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Главы государств обсудили привлечение северокорейских войск к боевым действиям против нашей страны.
Также президенты договорились о усилении обмена разведданными. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.
В ходе переговоров украинский президент поблагодарил Южную Корею за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже оказанную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь.
По словам главы государства, во время переговоров поднималась тема привлечения военных из КНДР к российскому вторжению в Украину. Зеленский подчеркнул, что война интернационализируется и выходит за пределы двух стран.
"Предоставил собеседнику свежие данные о перекидывании 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости от зоны боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч", – сообщил Зеленский.
Новость дополняется…