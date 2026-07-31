Зеленский провел первое заседание обновленного Штаба: какие вопросы поднимались

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Штаба Верховного главнокомандующего в обновленном составе после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Участники обсудили ситуацию на фронте, защиту морских путей, российские удары по портовой инфраструктуре, санкции против РФ и потребности Сил обороны.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил по итогам заседания Штаба.

Драпатый доложил о ситуации на фронте

По словам президента, впервые в новом формате Штаба доклад о ситуации на фронте представил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый.

Особое внимание во время заседания уделили ситуации на Славянском, Константиновском и Запорожском направлениях.

Зеленский поблагодарил украинских военных за уничтожение российских оккупантов и отражение штурмов, отметив, что ситуация на фронте остается сложной. По его словам, власти будут искать возможности для расширения всех программ поддержки украинских подразделений.

Обсудили санкции и защиту морской логистики

Отдельной темой заседания стала реализация украинского плана дальнобойных санкций против России.

Президент отметил, что выполнение этого плана происходит "достаточно ритмично", а поставленные цели удается достигать.

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Также участники Штаба подробно обсудили логистические вызовы, российские удары по Одессе, Одесской области, портовой инфраструктуре и украинскому морскому коридору.

С докладами выступили командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа, начальник Главного управления разведки Олег Иващенко, представители правительства и премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство должно подготовить новые маршруты для экспорта

По словам Зеленского, премьер-министр доложил о переговорах со странами региона, которые готовы расширить трансграничное сотрудничество с Украиной.

Президент сообщил, что ожидает уже на следующей неделе получить от правительства четкий перечень мер по диверсификации экспортных маршрутов.

Он подчеркнул, что стабильная работа зернового экспорта и логистики имеет важное значение не только для Украины, но и для глобальной продовольственной безопасности. По словам главы государства, перебои с поставками могут привести к росту цен на продовольствие, социальной нестабильности в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также вызвать новые миграционные волны в Европу.

"Поэтому реальное обеспечение продовольственной безопасности и защита от российского террора против аграрного сектора и морских торговых путей являются прямым интересом всех нас в Европе", – подчеркнул президент.

Разведка доложила о новых угрозах

В ходе заседания Ставки также были заслушаны доклады разведки о дальнейших намерениях России наносить удары по территории Украины и украинским судам.

Зеленский сообщил, что Украина готовит соответствующие меры противодействия.

Кроме того, на заседании обновили перечень потребностей Сил обороны, которые должны быть обеспечены при поддержке международных партнеров. Президент отметил, что в ближайшее время планирует обсудить эти вопросы с лидерами государств-союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине через порт Одессы и соседние порты в Черноморске и Южном проходит почти 90% всего экспорта зерновых и масличных культур. Страна-агрессор Россия, среди прочего, сосредоточилась на ударах по инфраструктуре и судоходству на юге Украины. Атаки на украинские порты усилились в последние недели, что может помешать доставке украинского зерна на рынки.

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