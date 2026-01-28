Зеленский провел селектор по последствиям российских ударов и восстановительных работ: какая ситуация в регионах

В среду, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу ситуации с энергетикой в стране. Он заслушал доклады по восстановительным работам и последствиям обстрелов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства призвал власти столицы к более оперативным решениям по восстановительным работам.

"В Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на этот день таких домов более 700 в трех районах столицы. Ремонтные бригады работают по максимуму. На помощь столице привлечены бригады почти со всей нашей страны. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве", – информирует президент.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил, что за вчерашний день 6200 человек получили горячее питание. По словам главы государства, это достаточный ресурс в резерве, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и обогрева, а также объемы горячего питания. Отдельно обсудили ситуацию в Харькове, на Сумщине и в Чернигове.

"В Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу. Это был удар просто по жилому району, и никаких военных целей рядом нет. Будем справедливо отвечать России на этот и другие подобные обстрелы", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что в Синельниковском и Каменском районе Днепропетровщины, а также в Кривом Роге продолжаются ремонтные работы на объектах энергетики. По состоянию на сегодняшнее утро, по словам Зеленского, в Кривом Роге без отопления были 243 дома.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили энергетическую поддержку Украины по восстановлению энергосистемы. По словам главы государства, Осло примет участие в восстановлении не только энергосистемы Украины, но и экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства также обсудил энергетическую ситуацию с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Украинский президент поблагодарил главу австрийского правительства за денежную поддержку Веной восстановления украинской энергетики.

