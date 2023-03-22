Зеленский провел совещание по ситуации на Донетчине: говорили об обстановке на фронте и ключевых вызовах. Видео

Президент Владимир Зеленский в среду, 22 марта, провел совещание относительно социальной ситуации и безопасности в Донецкой области. Глава государства сейчас находится с визитом в этом регионе.

Видео дня

О деталях сообщили в официальном Telegram-канале Зеленского. На заседании также присутствовали глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, глава Офиса президента Андрей Ермак, заместители руководителя ОП Роман Машовец и Алексей Кулеба, заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Владимир Шворак.

Президент отметил, что во время совещания заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Лиман".

"Отдельно обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры. Обеспечение бесперебойных поставок воды и электроэнергии. Рассмотрели финансирование учреждений здравоохранения, которые перемещены с временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

22 марта пресс-служба ОП сообщила, что Зеленский совершил новую рабочую поездку в Донецкую область и посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

В сообщении говорится, что глава государства заслушал доклады о ситуации на фронте и ходе боев, пообщался с военнослужащими и вручил им награды.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем обсудили обстановку на основных направлениях фронта, а также рассмотрели вопрос обеспечения Сил обороны боеприпасами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!