Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июля, провел совещание по украинской ракетной программе. Он подчеркнул, что каждый в Кремле должен понимать, что не останется безнаказанным за свои действия.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Сегодня провел совещание по нашей ракетной программе. Я благодарен каждому и каждому, кто работает ради нее и приближает абсолютно справедливую нашу способность действительно ощутимо отвечать России на эту агрессию. Это вопрос глобальной стабильности и безопасности – чтобы каждый в Кремле знал, что безнаказанными они не останутся", – подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что у Украины есть все необходимые компоненты для производства ракет, включая разработку корпусов, боевых частей, пусковых установок, систем управления и твердое ракетное топливо. Украинский потенциал производства состоит в том, что страна способна производить все составляющие боевых ракет, включая полный цикл их производства.

Наше государство уже производит реактивные системы залпового огня "Ольха" с дальностью поражения 70 км, комплексы противокорабельных крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун" с дальностью поражения 280 км, а также оперативно-тактические комплексы "Сапсан" с заявленной дальностью стрельбы. .

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский посетил строительство "Гетмана Иван Мазепа". Он осмотрел уровень готовности и оснащения корвета, а также ознакомился с его техническими характеристиками и возможностями. Это судно предназначено стать будущим флагманом Военно-Морских сил Украины.

"Ada" – это тип ракетных корветов, часть проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турецкой Республики. Для Украины их строят с учетом возможности перевооружения на более новые образцы вооружения, а также с возможностью использования вооружения разных производителей. Такие корветы предназначены для операций в прибрежной зоне, способны выполнять задачи противолодочных операций и патрулирование открытых морских пространств.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВМС ВСУ сообщали, что строительство в Турции первого корвета типа Ada продолжается согласно плану. "Гетман Иван Мазепа" ВМС рассчитывают получить уже в 2024-2025 годах.

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