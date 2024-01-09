Зеленский провел важное заседание Ставки: что решили

Во вторник, 9 января, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники разобрали в деталях тему обеспечения фронта снарядами и дронами, фактические расходы, ежедневную потребность и раздел между подразделениями.

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О деталях заседания глава государства сообщил в Telegram. Он отметил, что все командующие направлениями и операциями присутствовали очно.

"Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", – заверил глава государства.

Еще одна важная тема, которую подняли участники Ставки – противовоздушная оборона. В рамках обсуждения участники заседания проанализировали последние российские удары и эффективность воздушных сил.

"Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, громад, предприятий и объектов критической инфраструктуры", – отметил Зеленский.

Напомним, что накануне, 8 января, Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по разработке и подготовке соглашений между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности. Ее возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак. Также в составе Кирилл Буданов, Василий Малыш, Рустем Умеров и другие.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент заявил, что январь будет насыщенный с точки зрения внешней политики нашего государства. Он анонсировал много шагов для усиления Украины, в частности, речь идет о наших ПВО, а также сотрудничестве с партнерами по дронам.

– Также Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Собеседники обсудили возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей.