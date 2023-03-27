Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего в Днепре: после визита оккупанты атаковали город дронами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в Днепре. В город глава государства прибыл после поездки в Запорожскую и Днепропетровскую области, а оккупанты впоследствии атаковали областной центр дронами, прогремели взрывы.

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Президент отметил, что Днепр является стратегическим городом центра нашей страны. Об этом Зеленский сказал в понедельник, 27 марта, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время заседания Ставки командующие оперативными направлениями доложили президенту о ситуации на передовой. "Генерал Сырский, генерал Тарнавский – они были лично; те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, в самых горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север. Был доклад Главкома, руководителя ГУР МО", – рассказал он.

Они обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, а также поговорили об укреплении и защите наших рубежей на всех участках фронта от Херсонщины до Харьковщины.

"Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, за Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев – и не только за время полномасштабной войны, но и за время от 14-го года", – подчеркнул гарант.

Днепропетровщина

Город Днепр Зеленский назвал настоящей крепостью, которая уже более девяти лет поддерживает фронт и наших бойцов. Именно в Днепре с 2014 года спасли жизнь и здоровье тысячам военных после ранений. Также в областном центре концентрировалась работа волонтеров с самого начала российской агрессии.

"Я благодарю тебя, Днепр, благодарю каждого и каждую здесь, в городе, кто помогает Украине стоять, стоять крепко и бить оккупанта", – сказал президент.

Посетил он и города Днепропетровской области, которые находятся рядом с линией фронта и ежедневно подвергаются российским обстрелам.

"Больно было смотреть на то, что Россия сделала с нашим Марганцем, с нашим Никополем. Но наши воины, каждый и каждая, кто сейчас на передовых позициях, кого мы сегодня посетили на Запорожье, точно знают, что им нужно, чтобы оттеснять врага с нашей земли. И это будет", – пообещал он.

Запорожье

В Запорожье президент посетил места попадания российских ракет по жилым домам. В результате атаки осколочно-фугасными "Смерчами" были ранены десятки человек. Более 400 человек обратились за помощью.

"Террористы точно знали, куда направляют свои ракеты. По домам. 37 человек пострадали, двое погибли. Мои соболезнования тем, кто потерял родных и близких", – отметил глава государства.

Он пообещал, что за этот удар, как и за все остальные, страна-террорист Россия обязательно будет отвечать. Для этого Украина активно сотрудничает с международной юстицией и мобилизует весь мир для создания спецтрибунала относительно агрессии России.

"Конечно, помогаем тем, кто потерял жилье от этого и подобных ударов. У местных властей и партнеров есть ресурс для того, чтобы оказать людям первоочередную помощь. И я благодарю всех, кто быстро и без лишней бюрократии реализует соответствующие программы", – добавил Зеленский.

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