Зеленский провел заседание Ставки: говорили о бригадах наступления

В пятницу, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники обсудили оперативную ситуацию на фронте, а также подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригадам наступления.

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Об этом лидер государства сообщил в Telegram. Также на заседании были проанализированы перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов.

Кроме того, высшее военное командование государства обсудило последние воздушные удары врага по нашим городам, ища пути более эффективной защиты от них.

"Продолжаем двигаться к очень важным шагам", – отметил Зеленский.

Напомним: днем 26 мая Зеленский осудил повторную российскую атаку по Днепру, унесшую жизни уже двух человек. Террористы из рядов ВС РФ попали ракетой в медицинское учреждение – там зафиксированы разрушения и пострадали.

"Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным", – подчеркнул президент.

"Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подписал законопроекты №9154 и №9158. Эти документы совершенствуют работу военно-врачебных комиссий и вопросы оформления документов для лечения военнослужащих.

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