Зеленский провел заседание Ставки: говорили о подготовке энергосистемы к зиме и защите от атак РФ

В среду, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основной вопрос, обсужденный участниками, – подготовка энергосистемы страны к зиме.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Власти государства разрабатывают комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от атак российских террористов.

"Доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций", – уточнил президент.

Он отметил, что работы еще много, однако все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения.

"К этой теме будет особое внимание", – заверил украинский лидер.

Накануне Зеленский анонсировал новые поставки оружия украинской армии. И, что очень важно, будет новое производство отечественного оружия, подчеркнул глава государства. Президент пообещал, что все запросы военных будут выполнены.

Напомним, британская разведка сообщила, что атаки РФ на украинскую энергетику, вероятно, продолжатся этой зимой. Однако Украина уже продемонстрировала, что способна справляться с проблемами эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в условиях войны. В Британии считают, что усилия Киева по наращиванию запасов топлива, скорее всего, будут иметь успех и обеспечат достаточное его количество на приближающийся зимний период.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине взялись за расследование случаев злоупотребления на восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей из-за российских обстрелов. В настоящее время СБУ проводит более 20 обысков в нескольких областях страны.

– Из-за поврежденной обстрелами РФ энергоинфраструктуры в Украине зимой отключения могут продолжаться по 8-10 часов. В то же время эксперты уверены, что избежать их не удастся даже без новых ракетных ударов по энергосистеме.

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