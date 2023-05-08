Зеленский провел заседание Ставки: говорили о ситуации на фронте и воздушных атаках врага

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Военно-политическое руководство страны обсудило воздушные атаки российских оккупантов и возможности усиления защиты населения, гражданской и критической инфраструктуры.

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Во время заседания Ставки участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских войск и об их преодолении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Участники заседания заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и планах окупантов на ближайшее время. Командующие доложили о ходе боевых действий на участках фронта в рамках ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север".

Кроме того, во время ставки военно-политическое руководство страны проанализировало состояние обеспечения подразделений сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой бригад. Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов нужд украинского войск в текущем году.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о праздновании 9 мая Дня Европы. Глава государства отметил, что в этот день украинцы будут отмечать историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что неделя 1-7 мая была для Украины очень плодотворной. Сейчас идет активная подготовка к новым мероприятиям в мае и июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что "замораживать" военные действия в Украине никто не собирается. Силы обороны ведут активную подготовку к контрнаступательной операции, чтобы навсегда прогнать захватчиков со своей земли.