Зеленский провел заседание Ставки: говорили о защите портов, зерновом коридоре и ситуации на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 июля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем, в частности, обсуждались защита портов, зерновой коридор и ситуация на поле боя.

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Об этом президент сообщил в Telegram. "Ставка. Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, во время заседания участники заслушали доклад командующего ВМС Алексея Неежпапы и вице-премьера Александра Кубракова.

"Главкому Залужному, командующему Неижпапи и министру Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", – отметил он.

Другим вопросом была ситуация на фронте.

"Доклады Главкома, командующих Сырского, Тарнавского. Актуальна ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших разведок по замыслам противника на короткую и длительную перспективу. Также – поставки, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляк, министр Камышин", – указал Зеленский.

Кроме того, участники Ставки обсудили и защиту северной границы.

"Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГНСУ. Также продолжается комплексная проверка работы ТЦК – военкоматов. Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результатов инспекции", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска ночью 21 июля четвертые сутки атаковали ракетами Одесскую область Украины. Запущенными с моря "Калибрамы" они ударили по агропредприятию в регионе - там значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя.

Ночью 20 июля Россия тоже ударила ракетами по Одесщине – в центре Одессы было разрушено админздание и повреждены многие дома рядом. Также известно о прилете в области. Из-за действий оккупантов погиб охранник гражданского здания, несколько человек травмировались.

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