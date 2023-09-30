Зеленский рассказал о создании в Украине первого в мире флота морских дронов

Украина создает первый в мире флот морских дронов. Он "лишает российские военные корабли смысла" и станет уникальной историей для мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Форуме оборонных индустрий, впервые прошедшем в Киеве 29 сентября. Глава государства подчеркнул, что наши военные заставляют скрываться самые мощные суда Черноморского флота РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Напомним, в августе Служба безопасности Украины показала, как выглядят дроны "Морской малыш", которыми наши спецслужбы атаковали ряд объектов РФ в Черном море. Они являются собственной технической разработкой СБУ и производятся на одном из подземных производств на территории Украины. Эти БПЛА оборудованы боевой частью 850 кг.

Видео дня

Такой экспериментальный морской дрон Sea Baby использовался для атаки на Крымский мост 17 июля. В результате операции были повреждены проезжие части моста. Украинская спецслужба передала изданию CNN эксклюзивные кадры, засвидетельствовавшие момент нападения.

4 августа 2023 года морской надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. А уже 5 августа "Морской малыш" врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 сентября в Киеве прошел Форум оборонных индустрий, в котором приняли участие более 250 компаний из 30 стран мира. Мероприятие преследовало цель объединить мировое сообщество ради создания нового и мощного арсенала вооружений для Украины.

– Зеленский на Форуме оборонных индустрий сообщил о создании Альянса оборонных инвестиций, который приглашает иностранные компании к сотрудничеству.

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