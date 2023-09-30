Зеленский рассказал о создании в Украине первого в мире флота морских дронов
Украина создает первый в мире флот морских дронов. Он "лишает российские военные корабли смысла" и станет уникальной историей для мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Форуме оборонных индустрий, впервые прошедшем в Киеве 29 сентября. Глава государства подчеркнул, что наши военные заставляют скрываться самые мощные суда Черноморского флота РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).
Напомним, в августе Служба безопасности Украины показала, как выглядят дроны "Морской малыш", которыми наши спецслужбы атаковали ряд объектов РФ в Черном море. Они являются собственной технической разработкой СБУ и производятся на одном из подземных производств на территории Украины. Эти БПЛА оборудованы боевой частью 850 кг.
Такой экспериментальный морской дрон Sea Baby использовался для атаки на Крымский мост 17 июля. В результате операции были повреждены проезжие части моста. Украинская спецслужба передала изданию CNN эксклюзивные кадры, засвидетельствовавшие момент нападения.
4 августа 2023 года морской надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. А уже 5 августа "Морской малыш" врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 29 сентября в Киеве прошел Форум оборонных индустрий, в котором приняли участие более 250 компаний из 30 стран мира. Мероприятие преследовало цель объединить мировое сообщество ради создания нового и мощного арсенала вооружений для Украины.
– Зеленский на Форуме оборонных индустрий сообщил о создании Альянса оборонных инвестиций, который приглашает иностранные компании к сотрудничеству.
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