Производят под землей: как выглядят дроны 'Морской малыш', которыми СБУ атаковала Крымский мост. Фото и видео

Украинские морские надводные дроны "Морской малыш", которыми наши спецслужбы атаковали ряд объектов РФ в Черном море, являются собственной технической разработкой СБУ. Изготавливаются эти уникальные БПЛА на одном из подземных производств на территории Украины.

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Об этом говорится в заявлении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, опубликованном на официальном сайте спецслужбы. Глава ведомства подчеркнул, что к этому проекту не имеют отношения никакие частные компании (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Малюк подчеркнул, что над разработкой БПЛА и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

"Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов", – анонсировал глава СБУ.

По его словам, к каждой операции служба подходит очень взвешенно.

"По сути, семь раз отмеряем и один раз отрезаем. Но делаем это быстро и мобильно. Жалим врага прямо в сердце", – подчеркнул руководитель Службы безопасности.

Также, по его словам, морские дроны, которые по инициативе личного состава были названы "SeaBaby", то есть "Морской малыш", оборудованы боевой частью 850 кг. К примеру, для поражения десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера "SIG" были использованы два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.

В то же время Малюк акцентировал на том, что все пораженные спецслужбой цели вполне законны в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.

Напомним, в частности экспериментальный морской дрон Sea Baby использовался для атаки на Крымский мост 17 июля. В результате операции были повреждены проезжие части моста. Украинская спецслужба передала изданию CNN эксклюзивные кадры, засвидетельствовавшие момент нападения.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, после чего движение по мосту было остановлено. Позже было опубликовано видео последствий обрушения пролета. Атака на Керченский мост была спецоперацией СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 августа 2023 морской надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Сообщалось, что судно получило серьезную пробоину, рухнуло на борт и больше не может выполнять свои боевые задания;

– 5 августа морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива. Российские СМИ опубликовали фото поврежденного судна. Танкер получил пробоину в зоне машинного отделения.

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