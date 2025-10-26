Зеленский: Россия за неделю выпустила по Украине более 1360 управляемых авиационных бомб

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский террористический удар по Киеву. Глава государства подчеркнул, что только за одну ночь оккупанты запустили по нашей стране более 100 дронов.

Кроме того, президент отметил, что Россия за неделю выпустила по Украине более 1360 управляемых авиационных бомб. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Россия не прекращает террор

По словам украинского президента, после очередного российского удара в Киеве повреждены обычные многоэтажки в нескольких районах города. В столице известно о трех погибших в результате атаки и более трех десятках раненых.

"Каждый удар России – это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян. Тысячи ударов разными типами оружия – всего за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов применила Россия против Украины", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает защищаться от российского террора не только в небе и на поле боя, но также в дипломатической сфере. Президент отметил, что результатом этого стал 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти.

"Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться. Рассчитываем на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях "Семерки" и других партнеров. И, безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против России и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир. Спасибо всем, кто помогает", – отметил Зеленский.

Напомним, российские войска нанесли авиаудары по Запорожской области. Управляемые авиабомбы россияне направили на Гуляйпольскую громаду. В результате атаки есть погибший и пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 25 октября, российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели громкие взрывы, вспыхнули пожары на левом берегу. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

