Масмедиа страны-агрессора начали массово разносить фейк о том, что под Харьковом якобы был уничтожен ЗРК Patriot российскими дронами. Причем довольно показательно, что данный фейк запустили российские пропагандисты, после чего его подхватили государственные СМИ, даже узкопрофильные вроде "Нефтегазовой газеты". А когда выяснилось, что информация не соответствует действительности, ее начали скрывать.

Один из российских военных обозревателей провел разбор обнародованных кадров и пришел к выводу, что дронами был уничтожен не настоящий ЗРК Patriot, а макеты комплекса. Правда, довольно высококачественные макеты.

Отмечается, что макеты выполнены настолько качественно, что визуально отличить их от настоящих систем практически невозможно, особенно во время удара или при аэроразведке.

Так или иначе, россиянин показал, какие именно моменты все же выдают подделку.

Есть ли под Харьковом Patriot

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в Харькове, который так страдает от воздушных ударов российских захватчиков, не развернут ЗРК Patriot. Детальный анализ этого ранее сделал известный аналитик, глава группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его убеждению, отсутствие ЗРК Patriot в Харькове полностью целесообразно – такой комплекс можно и даже нужно развернуть где-то рядом с городом, но только тогда, когда эта местность будет полностью "закрыта" для дронов.

"Над Харьковом и Харьковской областью прямо сейчас, когда вы читаете этот текст, кружат десятки российских разведывательных дронов типа Орлан-10, ZALA и других. Они собирают информацию, корректируют огонь по городу и окрестностям, в реальном времени позволяют реагировать РВВ на угрозы со стороны Сил обороны Украины. И эти дроны не сбиваются в режиме 24/7 нон-стоп потому, что у нас ограниченные возможности по их перехвату в вопросах соответствующих комплексов ПВО", – отмечает специалист.

Александр Коваленко подчеркивает: "Patriot не применяется против компактных объектов", поэтому развертывание такого комплекса целесообразно только тогда, когда место развертывания накрыто "плотным зонтиком" от определенных дронов. Потому что хотя Patriot и является высокоэффективной системой ПВО и "сбивает всю абсолютно всю номенклатуру российских ракет" включая Х-47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон", он не рассчитан на борьбу с дронами, которых просто "не видит".

