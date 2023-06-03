Зеленский: россияне устали, они живут в говне и выдают себя за величественное государство

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам страны-террориста России не удалось сломить украинский народ. Несмотря на полномасштабную войну, у россиян не получилось захватить самое главное – умы людей.

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В то же время граждане РФ продолжают жить в нищете и по-прежнему выдают себя за "великую" державу. Об этом Зеленский рассказал во время интервью с представителями латиноамериканских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава украинского государства уверен, что россиянам страшно и они живут в шоке от того, что так и не смогли захватить Украину. Также президент добавил, что гражданам РФ придется существовать в таком состоянии с этим всю жизнь.

"Мне кажется, так как устали русские, никто не устал. Мне кажется, что они устали морально и страшно. Думаю, что они в шоке, что они не способны захватить Украину. Они не смогли захватить умы людей, тут я даже не о территориях. Они не смогли сломать людей. Это абсолютно исторически справедливо для них. Они уже никогда не будут бодрым государством. Они будут уставшими", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что жители России живут в полной нищете, но с помощью пропагандистских нарративов выдают себя за "великую" страну с "мощной" армией. Президент добавил, что своим сопротивлением и борьбой украинцы морально разбили россиян.

"Демотивированное государство с демотивированным обществом, понимая, что все эти скрепы и нарративы, которыми они жили и мотивировали сами себя…жить в полном говне, но мотивировать себя, что у них мощная армия, будут в бедности жить, потому что мир против нас…У них этого нет. Поэтому мы морально их разбили. В этот момент забываешь об усталости и радуешься, что мы показали на своем примере, что нет великих государств, есть великие люди", – заявил президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор никогда не была заинтересована в мирных переговорах. Глава государства подчеркнул, что Москве был выгоден замороженный конфликт на Донбассе лишь для того, чтобы получить время для накопления войск и полной оккупации Украины.

Ранее Зеленский заявил, что постоянные угрозы ядерным оружием от российского военного преступника Владимира Путина говорит о том, что он слабый человек. Более того, мир должен еще больше изолировать государство-террорист РФ, ведь агрессор понимает только язык силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта 2023 года среди населения России снизилась поддержка действий российской армии в Украине. Количество россиян, определенно одобряющих их, сейчас составляет 41%, тогда как еще в феврале было 48%.

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