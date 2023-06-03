'Вулкан российского происхождения': Зеленский четко объяснил, почему переговоры с РФ невозможны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор никогда не была заинтересована в мирных переговорах. Глава государства подчеркнул, что Москве был выгоден замороженный конфликт на Донбассе лишь для того, чтобы получить время для накопления войск и полной оккупации Украины.

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Такой же сценарий РФ использовала в Грузии и Молдове. Об этом Зеленский рассказал в интервью для латиноамериканских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что Минские соглашения подразумевали ежемесячные встречи представителей Украины и России при участии посредников. Однако несмотря на все дипломатические попытки, страна-агрессор продолжала обстреливать украинские города и убивать мирных жителей.

"У нас были Минские соглашения, был соответствующий документ. Я не хочу говорить, как я к нему отношусь, но я стал президентом, когда несколько лет это происходило. Раз в месяц происходили встречи между сторонами Украины и России, и были посредники. Все эти годы каждый день были обстрелы, раненые и убитые", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что России фактически нужен был замороженный конфликт, а не завершение войны. Москва пыталась выиграть время для подготовки к полной оккупации Украины, что в итоге она и стала реализовывать в 2022 году.

Более того, замороженный конфликт отпугивал инвесторов из Украины и подразумевал, что рано или поздно полномасштабная война все же начнется.

"Это был замороженный конфликт. Это устраивало Россию. Замороженный конфликт говорит о том, что у России было время: они могут накапливать войска для полной оккупации, что, собственно, и произошло. У Украины такого времени не было. Любой инвестиционный климат, любой бизнес, инвестор понимает, что на твоей территории замороженная война, и она начнется завтра-послезавтра", – отметил президент Украины.

Также глава государства сравнил РФ с вулканом, который лишь притворяется спящим, но рано или поздно взрывается. В таком положении люди не могли чувствовать себя в безопасности и тем более строить планы на будущее.

"Это вулкан российского происхождения, который не спит, а прикидывается спящим. В этом и разница. Поэтому страна не развивается, люди не могут понять, как заводить семьи, рожать детей, какое будущее будет на этой территории", – сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что в 2019 году во Франции у него была встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и диктатором Владимиром Путиным. Зеленский подчеркнул, что тогда окончательно понял – глава Кремля вообще не заинтересован в прекращении войны, он настроен лишь на замораживание конфликта для подготовки к полномасштабной войне.

Напомним, Зеленский заявил, что постоянные угрозы ядерным оружием от российского военного преступника Владимира Путина говорит о том, что он слабый человек. Более того, мир должен еще больше изолировать государство-террорист РФ, ведь агрессор понимает только язык силы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не о чем говорить до тех пор, пока российская армия не покинет территорию Украины. При этом глава государства отметил, что Кремль ранее также избегал телефонных разговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова вести с РФ мирные переговоры о завершении войны. Каждый план, который будет рассматривать наше государство, должен основываться на двух ключевых пунктах.

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