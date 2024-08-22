Зеленский: украинские защитники возвращают войну домой в Россию

Президент Владимир Зеленский заявил, что война, которую Россия принесла в Украину, теперь возвращается обратно в Россию. Украинские защитники в приграничных районах эффективно отвечают на российское вторжение.

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Такое заявление он сделал в четверг на шестом ежегодном международном ветеранском форуме "Украина. Ветераны. Единство". Трансляцию проводило Министерство ветеранов.

"И еще одно: я вернулся только из нашей Сумщины, из тех районов в пограничные, которые граничат с врагом и откуда наши подразделения очень эффективно отвечают России. Именно на ее вторжение. И отправляя войну туда, откуда Россия эту войну и принесла на нашу землю", – сказал Зеленский.

Президент акцентировал, что украинские войска создают проблемы для России на ее территории, и это справедливый и эффективный подход.

Чтобы выгнать оккупанта с нашей земли, должны создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории. И это героическая работа наших воинов. И эта героическая работа все более точная, все более дальнобойная, все более результативная", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также указал, что путь к завершению войны включает в себя оборонные операции в Донбассе, Харьковщине, на юге, освобождение Черного моря от российского флота, действия на Курщине и постоянные удары по российским военным объектам.

"Я уверен, что мы преодолеем этот путь, каким бы сложным он ни был", – сказал он, поблагодарив всех, кто стоит на защите государства.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно отчету аналитиков ISW за 21 августа, воины Сил обороны Украины продолжают продвижение в Курской области. Накануне ВСУ вели наступление по всему Курскому выступлению и добились дополнительных успехов. Силы страны-агрессора РФ, в свою очередь, пытаются дать отпор и вывести свои подразделения из окружения.

Кроме того, в России заявили о якобы попытке прорыва ВСУ через границу в Брянской области вечером 21 августа, в Климовском районе военные РФ якобы столкнулись с диверсионно-разведывательной группой.

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