Зеленский успокоил НАТО, что не собирается втягивать страны Альянса в войну

Война, развязанная страной-агрессором РФ идет только в Украине. Российских войск нет на территории ни одной страны НАТО и наше государство не намерено втягивать ни одного члена Альянса в эту войну. Украина прекрасно понимает, что не сможет присоединиться к НАТО, пока продолжаются боевые действия.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Приведите мне пример, какая страна НАТО воюет с Россией? На территории какой страны НАТО сейчас есть российские войска? Это говорит о том, что пока это лучшие гарантии безопасности для Украины. Точка. Мы люди адекватны и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Украина не будет членом НАТО, пока идет эта война. И не потому, что не хотим, атома, что это невозможно", — сказал президент.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина не ищет альтернативы членству в Североатлантическом Альянсе, но нуждается в гарантиях безопасности до окончания войны против России.

По словам президента, на сегодняшний день гарантиями безопасности для Украины являются санкции, финансовые гарантии и оружие.

"То, что есть сегодня не в документах, а есть в реальности. Если мы хотим иметь их на бумаге, то там должно быть четко указано или сопровождаться чем-то конкретным, что эти гарантии безопасности действуют, пока Украина не получит главные гарантии безопасности, а именно – членство в НАТО", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой же пресс-конференции Зеленский также заявил, что Россия должна увидеть и почувствовать на себе украинское контрнаступление. Конечная цель этой операции – деоккупация наших территорий.

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