Зеленский в Одесской области посетил госпиталь, в котором лечатся раненые воины, и наградил медиков. Фото и видео

В пятницу, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. Там он посетил госпиталь, в котором лечатся раненые во время боев с российскими оккупантами в Херсонской области украинские защитники.

Об этом сообщили в офисе президента. К Зеленскому присоединился премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Вместе они пообщались с украинскими военнослужащими, которые рассказывали о себе, своих ранениях, состоянии здоровья и течении лечения.

"Большое уважение ко всем вам. Благодарю вас за защиту нашего государства, за ваш героизм. Желаю скорейшего выздоровления", – сказал Зеленский.

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Во время визита он вручил раненым защитникам государственные награды: ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "За военную службу Украине".

Кроме того, Зеленский и Рютте пообщались с медиками. Президент поблагодарил врачей за то, что они на своем месте проявляют героизм и самоотверженность, как и украинские военные, которым они сохранили жизнь.

Зеленский также вручил военным медикам ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и Даниила Галицкого.

Со своей стороны Рютте отметил, что поражен героизмом наших людей, который увидел своими глазами во время визита в Украину.

Зеленский провел рабочий день в Одессе, где проконтролировал систему защиты одесских портов от атак России. Защиту наших коридоров экспорта в Черном море он, в частности, обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

В пятницу во время рабочей поездки в Одесскую область Владимир Зеленский провел встречу с находящимся с визитом в нашей стране Марком Рютте. Переговоры посвящены глобальным вопросам безопасности.