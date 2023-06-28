Зеленский встретился с главным сержантом 47-й бригады Маркусом: говорили об изменениях, в которых нуждается украинское войско. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным сержантом 47-й механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Глава государства беседовал с защитником об изменениях, в которых нуждается украинское войско.

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Об этом президент сообщил в Telegram. Он отметил, что очень рад встрече (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На днях лично награждал 47-ю отдельную механизированную бригаду, но сегодня встретился с Валерием. Очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст. Особенно учитывая, что всегда отважные бойцы "Магуры" сейчас активно участвуют в действиях на фронте", – написал Зеленский.

Он рассказал, что вместе с Маркусом обсудил изменения, внедрение которых в украинской армии реально помогло бы улучшить службу.

Также президент поговорил с бойцом о реформе сержантского корпуса, в том числе обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

Зеленский подчеркнул, что ВСУ и все их составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя.

"Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно, с учетом форм безопасности", – резюмировал гарант, поблагодарив Маркуса за встречу и за шевроны, о которых пообещал рассказать позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маркус заявил, что наши защитники в результате успешных штурмов продвигаются на фронте. В то же время он отметил, что российские оккупанты выстроили плотную оборону, поэтому каждый метр родной земли дается бойцам сложно.

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