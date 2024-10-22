Зеленский высказался по поводу плана 'Б' для Украины и объяснил риски привлечения к войне солдат из КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу плана "Б", если партнеры скажут "нет" по всем пунктам Плана победы или на случай уменьшения финансирования после выборов в США. Глава государства подчеркнул, что основная цель, стоящая перед нами и партнерами – не дать России оккупировать Украину.

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Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами. Также Зеленский отметил, что у Плана победы есть конкретные сроки и даты, когда реализация того или иного пункта была бы правильной для Украины, поэтому партнеры должны дать ответ.

В то же время, если Соединенные Штаты уменьшат финансовую поддержку, Украина планирует рассчитывать на замороженные российские активы, это по словам Зеленского и является планом "Б".

"Что касается планов "Б". Кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, их нет для кого-либо. Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, – это единственное усиление. Когда вы находите это альтернативу в закупках других стран, тогда вам нужно искать альтернативные источники финансирования. Мы их находим в замороженных российских активах.

Да, деньги придут только в начале следующего года. Траншами. Но, тем не менее, мы нашли эти деньги. И это был план "Б", если Соединенные Штаты, например, снизят финансовую поддержку. Так может быть. Тогда нужно находить деньги на закупку и поддержку социальную. И эти деньги мы нашли. Со следующего года мы будем рассчитывать на соответствующие замороженные российские активы", – сообщил Зеленский.

Также президент рассказал, что после привлечения Россией военных КНДР к войне в Украине страны Запада достаточно осторожно реагируют на эту тематику. Также достаточно осторожно действует сама Россия, которая боится жесткой реакции Китая.

"О КНДР. РФ так осторожно с этой тематикой носятся, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем в набат, потому что мы знаем, что для нас это риски", – рассказал глава государства.

В то же время он отметил, что от КНДР Украина видит достаточно четкий сигнал о том, что страна будет помогать россиянам снарядами, оружием и военными. Зеленский отметил, что Северная Корея поддерживает таким образом РФ, вероятнее всего из-за денег.

"Я думаю, из-за денег. Я думаю, Северная Корея – очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт. Честно говоря, мы фиксировали офицеров, технический персонал, мне кажется, на временно оккупированных территориях. Я думаю, они направили офицеров из-за того, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а потом отправлять контингент. Потому что как им руководить, как им командовать? Я о языке. Думаю, это серьезные сложности", – отметил президент.

В то же время Южная Корея поддерживает Украину и прямо говорила о том, что КНДР помогает России снарядами, оружием и людьми. По словам Зеленского, его диалог с Сеулом сейчас "нормальный".

"У нас нормальный диалог с ними. В принципе они нас поддерживают. У них есть соответствующий, скажем так, статус конституционный. Они ограничены в некоторых вещах. Но, тем не менее, точно работаем и они точно помогают", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами ответил на ключевые вопросы, которые беспокоят украинское общество во время полномасштабной войны. Глава государства рассказал о реакции лидеров стран на План победы и высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.

Также президент Украины Владимир Зеленский высказался, что горячая стадия войны с Россией будет завершена путем дипломатии. При этом важную роль будут играть и оборонные действия нашего государства.