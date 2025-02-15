Зеленский: я не сниму вопрос вступления в НАТО, но сейчас Путин – 'самый влиятельный член' альянса

Украина не откажется от намерений стать членом НАТО, в том числе и на фоне вероятных переговоров по завершению войны. В то же время создается впечатление, что самым влиятельным "членом" альянса является Россия.

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Несмотря на то, что украинская армия остановила Россию, именно российский диктатор Владимир Путин почему-то решает, кому можно вступать в НАТО, а кому нет. Такие заявления в выступлении на Мюнхенской конференции безопасности сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства уверил, что "не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров".

В то же время он отметил тот факт, что Запад до сих пор боится Россию, которая в Украине продемонстрировала, чего стоят сказки о ее "мощи" и "непобедимости". Этот страх проявляется в позиции западных партнеров в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Сейчас кажется, что наиболее влиятельный член НАТО – Путин, потому что его прихоти могут блокировать решение НАТО. Несмотря на тот факт, что именно армия Украины остановила Россию... Но на самом деле он слаб – он постоянно врет и является предсказуемым" – подчеркнул Зеленский.

Вступление Украины в НАТО – главная гарантия безопасности для нашего государства, убежден президент. Альтернативой ему может стать разве что создание нового оборонительного блока, который отделит демократический мир от российского "Мордора".

"Именно поэтому мы говорим о гарантиях безопасности. Именно поэтому мы считаем, что "сердцем" любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. А если не членство в НАТО – тогда условия, которые позволяют нам создать еще одно "НАТО", еще один альянс – прямо здесь, в Украине. Потому что на каком-то этапе будет создана граница между войной и миром. И где будет эта граница, насколько она будет крепкой – здесь дело за нами. Я предлагаю, чтобы это была восточная граница Украины, Белоруссии, стран Балтии, Финляндии. Это будет самая крепкая защитная линия для нас в Европе, потому что эта линия, на которой сохраняется соблюдение международного законодательства", – отметил президент.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что Зеленский призвал ЕС создать свою армию. Глава государства предостерег, что РФ готовит новые "учения", которые могут закончиться войной.

Также сообщалось, что стало известно, почему Зеленский не подписал в Мюнхене соглашение Трампа о полезных ископаемых. Американцы выдвинули неприемлемые условия.

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