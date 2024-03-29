Зеленский заявил, что РФ может ударить по Европе и США 'хоть завтра' и указал, какие страны в опасности

Кремлевский диктатор Путин может перенести войну на территорию НАТО. Поэтому его нужно остановить.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News. Он считает намерениями Путина возобновление бывшего Советского Союза в его географических границах.

"На данный момент это мы, потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. По крайней мере, половина Германии", – сказал он.

По мнению украинского лидера, армия Путина может прийти в Европу, и тогда граждане США должны будут защищать Европу, потому что они являются членами НАТО.

Назвав вторжение России в его страну войной "против демократии, против человечества, против всего мира", Зеленский сказал, что на Западе, возможно, есть некоторые, кто устал слышать об этом, но, по его словам, "устали только те, кто не знает, что такое война и которые никогда не теряли своих детей".

"США помогают Украине, и мы благодарны им за поддержку, за эту многостороннюю поддержку, но в США не идет война", – сказал он.

Зато, по словам Зеленского, он может очень быстро дойти до Европы.

"Даже завтра ракеты могут долететь до любого государства", – сказал он.

Зеленский предположил, что его российский оппонент имеет устаревшее оскорбление на крах мира до холодной войны.

"80-е, а потом конец 90-х – он этого никогда не простит. Нам не нужно менять его мнение. Нам нужно изменить его. Нам нужно его заменить", – говорит украинский президент.

Как писал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что президент страны-агрессора Владимир Путин боится оказаться в состоянии войны с НАТО. Впрочем, страны-члены Альянса тоже не желают воевать с Россией.

Каллас сказала, что не может гарантировать, что Таллин не отправит своих военных на территорию Украины. Она подчеркнула, что "обстоятельства могут измениться", поэтому не будут давать обещаний.

Комментируя возможность отправки войск в Украину, Каллас отметила, что Киев не просил об этом. В то же время Украина просила у Эстонии помочь Силам обороны с боеприпасами и средствами противовоздушной обороны для отражения ракетных и дроновых атак РФ.

Ранее СМИ сообщали, что "в закрытом круге" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может отправить военных в Одессу. В 2023 году идею обсудили на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции.