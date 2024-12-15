Зеленского просят присвоить звание Героя Украины двум воинам, отдавшим жизнь за мир и победу: петиции

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с петициями о присвоении двум воинам звания Героев Украины посмертно. В частности, высокие звания просят дать Геннадию Керничному и Андрею Горохолинскому.

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Петиции № 235684 и № 235752 были предоставлены в середине октября и имеют время на сбор подписей более месяца. Но они уже получили более 20 тыс. голосов каждая из необходимых 25 тысяч.

Обращение к президенту по поводу Андрея Горохолинского сделала Елена Полонская; за Геннадия Керничного попросила Татьяна Деминская.

Андрей Горохолинский – известный воин, пластун и патриот Украины. Он родился в Каменце-Подольском. С юности был активным членом "Пласта", даже получил степень скаута-разведчика. Причем в 2000 году молодой человек поступил на философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Воевал Андрей с 2014 года. В частности, служил в добровольческом батальоне "Гарпун", а с 2022 - в Силах специальных операций ВСУ. Был старшим оператором-огнеметчиком в роте спецназначения отряда ССО им. князя Изяслава Мстиславовича

Военный был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, нагрудным знаком "Золотой Крест", отличием "За образцовость в военной службе" и медалью "За жертву крови в боях за волю Украины".

В сентябре 2024 года Андрей погиб на Харьковщине, выполняя боевое задание недалеко от государственной границы. Ему было всего 42 года.

Геннадий Керничный родился в 1997 году в Слободе-Гульевской Винницкой области. Он также был патриотом Украины и считал своим долгом защищать страну.

В 2014 году Геннадий добровольно пополнил ряды ВСУ; участвовал в боях за Дебальцево, Маринку, станицу Луганскую, Счастье, Веселую гору, Зайцево и т.д. В течение службы получил две контузии, а в 2019 году потерял часть нижней конечности.

Несмотря на инвалидность, Геннадий с 2022 года участвовал в обороне Макарова, Лютижа, Козыревичев, в обороне, штурме и зачистке Мощуна, Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Участвовал в освобождении Харьковщины, затем воевал на Донецком направлении.

Геннадий лично организовывал разведывательные операции и осуществлял разведку исходных районов, маршрутов движения войск. Имел много наград, в том числе ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степени, медали "За военную службу Украины", "За пролитую кровь в боях за Украину", "За образцовость", "За оборону родного государства" и т.д. Также имел от командующего ОТГ "Юг" наградный пистолет Glock 17.

Мастер спорта по пауэрлифтингу и боевому самбо, даже без конечности Геннадий принимал участие в международных и спортивных соревнованиях ветеранов Вооруженных сил. Он прошел в сборную Украины, но отказался от участия в пользу службы в армии.

Воин ушел в вечность в конце сентября этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Александр Глоба. Сердце защитника остановилось 9 декабря.

Также на фронте, во время выполнения боевой задачи, погиб военный Виталий Колосок. Жизнь этого украинского воина оборвалась 4 декабря.

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