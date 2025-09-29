Жаловался на командира: в сеть попало предсмертное видео оккупанта, который сам 'навещал' свою гибель. Видео

В сети опубликовано предсмертное видео российского военнослужащего 15-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 90600) Максима Смирнова, 1989 года рождения. Оккупант записал его заранее и попросил родных обнародовать после своей смерти в качестве предостережения для других россиян, которые планируют подписать контракт с армией РФ.

Ролик появился на канале проекта "Хочу жить". По данным украинских источников, Смирнов погиб в конце 2024 года, а его останки передали родным только летом 2025-го.

В видео он рассказывает о реалиях службы в своей части и об отношении командиров к раненым.

По словам оккупанта, он был ранен во время одного из штурмов, в котором погибла вся группа. Тем, кто выжил, повезло попасть в госпиталь — так же, как и самому Смирнову. Однако лечиться ему не дали. Несмотря на загноение ран, включая кости ноги, командир приказал возвращаться в зону боевых действий, угрожая занесением в списки "самовольно оставивших часть".

Вернувшись в часть недолеченным, Смирнов оказался в составе нового штурма. По словам родных, у него фактически отказали ноги, однако это не стало препятствием для командиров: его снова отправили на передовую, где он и погиб.

Отмечается, что 15-я ОМСБр — одно из самых кровавых подразделений российской армии. Только по поименным спискам по состоянию на июнь 2025 года она потеряла около 12,6 тысячи человек погибшими и пропавшими без вести — это рекорд среди всех российских частей. Как и в других подразделениях ВС РФ, здесь практикуют создание так называемых "калек-полков" — штурмовых отрядов из раненых или больных солдат. Командиры буквально гонят на штурм людей на костылях, не оставляя им шансов на выживание.

История Максима Смирнова — это пример того, что ждет тех, кто поверил обещаниям 4 миллионов рублей за контракт. Если вы не хотите погибнуть бессмысленной мучительной смертью, прислушайтесь к его словам: не идите воевать за интересы чиновников и депутатов.

А тем, кто уже оказался на войне и хочет спастись, напоминаем: существует проект "Хочу жить", который помогает россиянам сдаваться в плен и остаться в живых.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 617 беспилотных летательных аппаратов, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.

