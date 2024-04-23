Ждали два месяца пересечения границы: пограничники обнаружили группу мужчин, желающих незаконно попасть в Венгрию. Фото

Украинские пограничники обнаружили очередную группу мужчин, которые пытались незаконным способом покинуть территорию страны. Нарушители два месяца ожидали "путешествие" вблизи государственной границы.

Все они пытались незаконно проникнуть в Венгрию. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В общей сложности сотрудники ГПСУ обнаружили 8 мужчин, которых сопровождали два человека к месту пересечения границы. Пятеро из них прибыли в Закарпатскую область еще два месяца назад, заплатили незнакомцу по 10 тыс. долларов и ожидали дальнейших указаний. Также пограничники отметили, что нарушители питались и снимали жилье за свой счет.

На сегодняшний день выясняются все обстоятельства организации незаконной схемы. Относительно переправщиков направлено сообщение в Национальную полицию.

Напомним, в Украине власти будут стимулировать мужчин идти на фронт, путем введения новых наказаний за уклонение от мобилизации. Кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ военнообязанным гражданам Украины был ограничен выезд из страны. Однако несмотря на это многие пытаются незаконными путями покинуть пределы государства. Ежедневно украинские пограничники задерживают на пунктах пропуска до 10 уклонистов.

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