'Ждет Севастополь и Камчатка': Данилов показал тестирование украинских ракет. Видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов показал успешное испытание новой украинской разработки. Он также потроллил оккупантов песней любимой группы кремлевского диктатора Владимира Путина "Любэ" "За туманами".

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Соответствующее видео секретарь СНБО опубликовал на своей странице в Facebook. Он отметил, что ракетная программа работает.

Также Данилов добавил известную фразу из российской песни: "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт", которая сейчас ассоциируется с освобождением от российской оккупации.

"Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт… Тиха и поющая украинская ночь…" – отметил он.

Напомним, Украина наращивает производство боеприпасов, которые сегодня с бешеной скоростью военные тратят на фронте. Только за июль 2023 года страна изготовила более чем вдвое больше минометных и артиллерийских боеприпасов, чем за весь прошлый год, а к концу текущего года будет запущено производство 155-мм боеприпасов стандарта НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по словам Данилова, Украина имеет полное право использовать вооружение, созданное собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ. В то же время Силы обороны, согласно договоренностям, не могут применять для таких ударов вооружения стран партнеров;

– в Украине наращивают производство бомб, напечатанных на 3D-принтере. Воины Сил обороны уже используют на фронте самодельные бомбы.