''Ждите результатов'': аэроразведчики показали работу БПЛА Poseidon, которые на фронт передал Порошенко

Украинские военные из 15-й бригады аэроразведки показали впечатляющее видео с запуском БПЛА Poseidon. Аэроразведчики поблагодарили Фонд Порошенко и волонтеров за новейшую технику.

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"Ждите результатов работы наших новых птичек в будущем! Спасибо за сотрудничество и предоставленные комплексы ОО Дело Обществ Фонд Порошенко ", – написали военные.

"Птички "Посейдон" в руках настоящих асов. Ждем взрывного результата", – ответил на своей странице в Facebook Петр Порошенко.

Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это – комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – пояснил Петр Порошенко.

Порошенко также сообщил, что программа получила название "Глаза Арты".

Операторы беспилотников рассказывают, что Poseidon оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

"Крутые у них очень подвесы, камера израильского производства. Теплак очень классный. Мы на километр летаем и видим чуть ли не как мышь бегает, настолько он крут. То есть камера выигрывает. Она на квадро четыре винта, ты можешь подниматься вертикально и потом себе планировать. Круиз на 75 км нормальная для него скорость. Здесь идут современные антенны, видеосвязь, телеметрия. Оно более устойчиво", – отметили операторы беспилотников.

Военные подчеркивают, что беспилотник имеет алгоритм противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Когда пропадает видео, можно видеочастоты сразу по ходу поменять и они не могут заглушить таким образом. Инерционная система тоже есть. Военные предупредили об алгоритме действий, если РЭБом заглушили.

Техника прошла официальные испытания. Комиссия, уполномоченная ВСУ, проводила тщательные испытания каждого дрона.

"Первая позиция – способность операторами на быстрый подъем, быструю атаку. Вторая позиция – расстояние на 50 км. А также высота, характеристики камеры, тепловизора. Результат – блестящий. И третья позиция – это способность удерживать от атак вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Наши " птички" прошли эти испытания на "отлично", – отметил Петр Порошенко.

Первый комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II был передан Десантно-штурмовым войскам в июле 2022 года. Петр Порошенко также передал комплекс БПЛА "Poseidon" разведчикам 131 батальона, который участвовал в освобождении Снегиревки и херсонских земель.

"Пара острых глаз и крепких крыльев — то, что нужно нашим защитникам, чтобы ежедневно уничтожать русскую. Особенно сейчас, когда нужно выбросить их не только из правобережной Херсонщины, но и с левобережной", – рассказал Порошенко.

14 января Петр Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА "Poseidon", изготовленных на шасси британского грузовика DAF. Это девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы, проходившие обучение для управления этими беспилотниками, также получили соответствующие сертификаты.

"Это – инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". В общем – это 9 птичек. Кунги были созданы на основе наших DAFов. Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что требовалось военным для эффективной работы – чтобы русня горела в аду", – подчеркнул Порошенко.