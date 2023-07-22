Ждут танков с моря? Оккупанты установили в Евпатории 'зубы дракона' прямо на берегу. Фото

Оккупанты продолжают активно готовиться к украинскому контрнаступлению и устанавливают оборонительные сооружения везде, где только можно. Так, российская армия установила бетонные препятствия, известные как "зубы дракона", на берегу моря возле Евпатории в незаконно аннексированном Крыму.

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Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Эти сооружения используются как противотанковые препятствия.

В сети Назаров высмеял оккупантов, установивших их на самом берегу моря.

"В Евпатории оккупанты установили "зубы дракона" прямо на берегу. Очевидно считают, что танки приплывут атаковать с моря", – говорится в сообщении.

Назаров также разместил изображения из оккупированного Крыма, на которых видны оборонительные сооружения, расположенные на побережье.

Вероятно, фото были сделаны на Южной косе вблизи поселка Мирный.

Ранее сообщалось, что Россия боится контрнаступательной операции Украины и продолжает активно строить фортификационные сооружения. Показательно, что захватчики роют окопы не только вдоль линии фронта на временно оккупированных территориях Украины, но и в Белгородской и Курской областях. Такие действия агрессора связаны с опасениями, что Украина может добиться большого прорыва.

Напомним, что воины Сил специальных операций Украины с тыла зашли в окопы российских военных и уничтожили группу врагов. Оккупантам давали шанс остаться в живых, сдавшись в плен, но те выбрали смерть.

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