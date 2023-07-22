newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Ждут танков с моря? Оккупанты установили в Евпатории "зубы дракона" прямо на берегу. Фото

Иванна Шепель
War
1 минута
3,9 т.
Ждут танков с моря? Оккупанты установили в Евпатории 'зубы дракона' прямо на берегу. Фото

Оккупанты продолжают активно готовиться к украинскому контрнаступлению и устанавливают оборонительные сооружения везде, где только можно. Так, российская армия установила бетонные препятствия, известные как "зубы дракона", на берегу моря возле Евпатории в незаконно аннексированном Крыму.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Эти сооружения используются как противотанковые препятствия.

В сети Назаров высмеял оккупантов, установивших их на самом берегу моря.

"В Евпатории оккупанты установили "зубы дракона" прямо на берегу. Очевидно считают, что танки приплывут атаковать с моря", – говорится в сообщении.

Назаров также разместил изображения из оккупированного Крыма, на которых видны оборонительные сооружения, расположенные на побережье.

Вероятно, фото были сделаны на Южной косе вблизи поселка Мирный.

Ждут танков с моря? Оккупанты установили в Евпатории "зубы дракона" прямо на берегу. Фото
Ждут танков с моря? Оккупанты установили в Евпатории "зубы дракона" прямо на берегу. Фото

Ранее сообщалось, что Россия боится контрнаступательной операции Украины и продолжает активно строить фортификационные сооружения. Показательно, что захватчики роют окопы не только вдоль линии фронта на временно оккупированных территориях Украины, но и в Белгородской и Курской областях. Такие действия агрессора связаны с опасениями, что Украина может добиться большого прорыва.

Напомним, что воины Сил специальных операций Украины с тыла зашли в окопы российских военных и уничтожили группу врагов. Оккупантам давали шанс остаться в живых, сдавшись в плен, но те выбрали смерть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!