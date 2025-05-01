Железнодорожник погиб в собственном доме, повреждены пути и вагоны: детали атаки РФ на Одессу и область
В ночь на 1 мая войска Российской Федерации атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесщины. В собственном доме погиб работник "Укрзалізниці".
Об этом утром в четверг сообщила пресс-служба УЗ. "На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме", – сказано в Facebook-сообщении.
Также есть разрушение железнодорожной инфраструктуры на одном из участков. Пострадали пути, контактная сеть, три грузовых вагона.
"Железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без помех. Сейчас они следуют альтернативным маршрутом", – рассказали в компании.
На график движения пассажирских поездов вражеский обстрел не повлиял.
Как известно, агрессор бил по Одессе и региону дронами-камикадзе типа "Шахед"; из-за этого погибли два человека, минимум 15 получили ранения. Также россияне направили на Одесскую область ракеты.
Повреждения зафиксированы в разных районах, вспыхнуло несколько пожаров.
Как писал OBOZ.UA, в целом в ночь на 1 мая Россия атаковала Украину пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М" и 170 беспилотниками – ударными, а также имитационными. Украинские воины сбили 74 БПЛА.
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