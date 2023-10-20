'Железное укрытие': в ГСЧС презентовали концепцию развития укрытий в Украине

В Украине с 19 октября начал работу портал "Железное укрытие", где будет представлена информация о приведении в порядок укрытий. Общее количество функционирующих укрытий по стране составляет 61 803 сооружения.

Соответствующий проект представил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Программа такого масштаба – это огромное количество участников, начиная с местных органов самоуправления и заканчивая благотворительными фондами. Как координаторы мы благодарны каждому из них, ведь видим, насколько слаженно и преданно они могут работать. Наша общая цель – обеспечить надлежащими укрытиями все население страны и развить культуру их использования", – отметил Камышин.

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Со своей стороны заместитель Председателя ГСЧС Роман Примуш отметил, что в Украине уже около 6 тысяч защитных сооружений были переведены из неготового состояния в готовое.

"Сейчас работаем над тем, чтобы оцифровать состояние всех укрытий. У нас есть поручение Правительства – создать Единую информационную систему укрытий. И реализация этой инициативы уже активно осуществляется с привлечением всех необходимых ведомств", – добавил он.

Добавим, что за ходом ремонтных работ и состоянием укрытий по всем областям Украины теперь можно следить в режиме реального времени на сайте "Железное укрытие".

Напомним, только около 19 700 из 28 000 учебных заведений имеют хранилища. То есть, только на 70% по территории Украины участники образовательного процесса обеспечены укрытиями во время обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине ограничили доступ к укрытиям в детсадах, теперь туда будут пускать не всех.

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