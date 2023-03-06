Женщина, чудом уцелевшая после удара РФ по Краматорску, рассказала свою историю музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Первого февраля враг атаковал жилой дом в Краматорске - погибли четыре человека. В один страшный миг Анна Голуб потеряла сестру и племянницу. Женщина жила в другом подъезде. Она чудом уцелела и поделилась своей страшной историей с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Мы уже легли спать. Я только положила голову на подушку, накрылась. И такой взрыв — окна все вылетели, двери поскручивало, повышибало", — вспоминает Анна Валентиновна.

Она сразу позвонила по телефону родственникам, но звонки не проходили. Позже, когда Анна уже была в больнице, туда пришли полицейские и отвели ее на опознание тел. Сестру Анна Валентиновна узнала сразу. Племянницу достали на следующий день: ее нашли в подвале.

"У нас сейчас ни жилья, ни родственников. Сестру выбросило с четвертого этажа взрывной волной, она обгорела вся. А девочку придавило плитой в подвале. Страшная смерть", - делится женщина.

Сын Анны спасся чудом. Он собрался курить: обычно ходил в подъезд, но на этот раз остался в доме. Успел выйти из комнаты — через мгновение туда посыпались обломки, а в подъезде даже разорвало пополам железную дверь.

Анне Валентиновне и ее сыну приютил знакомый. Женщина очень благодарна всем, кто ей помогает. Семья живет одним днем, ведь после страшной потери тяжело строить планы. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История Анны Голуб вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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