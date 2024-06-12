Женщина из оккупированных Олешек вышла на Антоновский мост с украинским паспортом: ее удалось эвакуировать. Видео

Из временно захваченного города Олешки, Херсонщина, женщина добралась до освобожденного Херсона. Она вышла на разрушенный Антоновский мост и показала дрону украинский паспорт. К счастью, беспилотник оказался украинским, так что бойцы ВСУ помогли женщине добраться до Херсона.

Об этом сообщили местные паблики. Telegram-канал, который администрирует близкий к ВСУ человек, показал соответствующее видео и позже подтвердил, что женщина находится в безопасности в Херсоне.

Украинка рисковала жизнью. Во первых, остатки разрушенного Антоновского моста и территория рядом с ним заминированы. Во вторых, женщина могла попасть под камеры дронов окупантов (там их летает значительно больше украинских), а потом и под прицельный обстрел.

Но так или иначе женщина намеренно вышла на Антоновский мост, чтобы ее заметили Вооруженные силы Украины. Она показала свой украинский паспорт на камеру дрона украинских военных, и тот знаками дал ей понять, что нужно спуститься к воде. Там ее украинские защитники на лодке эвакуировали.

Антоновский мост был поврежден ВСУ еще во время оккупации Херсона. Захватчики "построили" понтонную переправу под мостом, однако ее ВСУ также регулярно накрывали огнем. Во время освобождения Херсона два пролета Антоновского моста были взорваны.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 10 июня произвели двойной обстрел Херсона. Во время атаки оккупанты ранили 102-летнюю женщину.

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