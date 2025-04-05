Женщина сгорела в собственном доме: появились кадры с места падения 'Шахеда' в Кривом Роге. Фото и видео

В Кривом Роге в результате российского удара дроном "Шахед" погибла 56-летняя женщина. Она сгорела в собственном доме.

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Об этом сообщают местные СМИ. "Утро на месте падения шахеда, где погибла пенсионерка. 56-летняя криворижанка сгорела в собственном доме", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина была одинока, ее двое детей находятся за границей, и сейчас некому заняться ее похоронами.

Кадры с места трагедии показывают масштабы разрушений. Взрыв нанес серьезные повреждения дома, в котором находилась жертва. На видео видно, что был масштабный пожар, в результате которого все буквально выгорело.

Кроме того, еще семь человек получили ранения в результате атаки "Шахеда".

Частично разрушен один частный дом, еще один – поврежден. Повреждены восемь многоэтажек, гаражи, 14 транспортных средств, в том числе легковые авто, маршрутки и грузовик. Пострадали промышленный объект, детские площадки и трамвайный путь.

Напомним, вечером 4 апреля войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог. Предварительно погибли 19 человек (в том числе девять детей). В городе объявлен трехдневный траур.